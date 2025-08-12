Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochvormittag mit Abschlägen

So bewegt sich Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 103,10 EUR.

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 103,10 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 102,75 EUR. Bei 103,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 71.721 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 104,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 1,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,70 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 77,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,375 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 72,81 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 06.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,75 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 18.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,51 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

