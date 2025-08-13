DAX24.350 +0,7%ESt505.426 +0,7%Top 10 Crypto16,75 -1,5%Dow44.836 -0,2%Nas21.731 +0,1%Bitcoin101.544 -3,6%Euro1,1665 -0,3%Öl66,42 +1,0%Gold3.345 -0,3%
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

14.08.25 16:09 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 96,64 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
97,54 EUR -2,16 EUR -2,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 96,64 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 96,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 98,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 884.529 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 104,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 7,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 75,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,375 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 72,81 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 9,75 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,80 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 18.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,51 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

