Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit negativen Vorzeichen

14.08.25 09:24 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 97,52 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
97,58 EUR -2,12 EUR -2,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 97,52 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 97,32 EUR. Bei 98,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 164.184 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.07.2025 markierte das Papier bei 104,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 7,52 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2024 bei 23,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 75,70 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,375 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Energy-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 72,81 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 06.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,75 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,51 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie: Rekordaufträge, höhere Prognose und frühere Dividende

Nordex-Aktie mit Kursrally - höchster Stand seit Frühjahr 2021

Rekordquartal verleiht Siemens Energy-Aktie Auftrieb: Wie es für Anleger jetzt weitergehen könnte

