Aktienentwicklung

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Mittag an Fahrt

18.08.25 12:05 Uhr
18.08.25 12:05 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 97,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
97,00 EUR 1,64 EUR 1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 97,00 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 97,08 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 95,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 717.433 Stück.

Am 31.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 104,85 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,09 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.09.2024 auf bis zu 23,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 309,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,375 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 72,81 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Am 06.08.2025 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -0,16 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,75 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,80 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 18.11.2026 werfen.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,51 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Diese Änderungen erwartet JPMorgan im Stoxx und im EURO STOXX

Siemens Energy-Aktie schwächer - Rekordhoch rückt wieder etwas weiter weg

Führungswechsel im Siemens-Gesamtbetriebsrat: Bäumler übernimmt! - Siemens-Aktie fester

Bildquellen: Siemens Energy AG

