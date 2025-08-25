Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy wird am Vormittag ausgebremst

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 91,24 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 91,24 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 90,94 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 74.090 Siemens Energy-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2025 auf bis zu 104,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 12,98 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.09.2024 auf bis zu 23,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 74,02 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,405 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 06.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,71 EUR, nach -0,16 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,75 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 18.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Siemens Energy.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,53 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

