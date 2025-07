Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verteuert sich am Nachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 102,20 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 102,20 EUR zu. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 104,85 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 103,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 994.499 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 104,85 EUR erreichte der Titel am 31.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 2,59 Prozent Luft nach oben. Bei 22,06 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 78,41 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,095 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 65,29 EUR an.

Am 08.05.2025 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy 0,09 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,96 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 10.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,49 EUR je Siemens Energy-Aktie.

