So reagiert die K+S-Aktie auf die Portfolioveränderung eines Insiders

Zu einem Insidertrade kam es in jüngster Vergangenheit bei K+S.

K+S meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 20.08.2025. Am 20.08.2025 wurde der Handel mit K+S-Anteilen gemeldet. Sein Engagement in K+S ausgebaut, hat am 20.08.2025 Meyer, Dr. Christian H., Vorstand. Das Portfolio erweiterte sich damit um 4.600 Aktien zu je 11,85 EUR. Im FSE-Handel gewannen die K+S-Papiere letztlich 0,60 Prozent auf 11,87 EUR.

Die K+S-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich Prozent im Plus bei EUR. Aktuell ergibt sich für K+S eine Börsenbewertung in Höhe von 2,22 Mrd. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 179.100.000 Wertpapiere.

Vor dem aktuellen Trade wurden die letzten Director’s Dealings 20.08.2025 verzeichnet. Damals hatte Keuthen, Dr. Jens Christian Vorstand 4.000 Anteilsscheine zu je 11,98 EUR gekauft.

