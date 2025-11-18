Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag im Minus

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 70,08 EUR ab.

Die Symrise-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 70,08 EUR abwärts. Der Kurs der Symrise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 69,84 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 70,40 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 98.558 Stück gehandelt.

Am 04.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 107,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 52,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 69,84 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,27 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 89,20 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Symrise ein EPS von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR im Vergleich zu 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen. Am 17.03.2027 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,61 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

