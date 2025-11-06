DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,36 +4,1%Nas23.500 +0,7%Bitcoin90.053 -0,4%Euro1,1509 +0,1%Öl63,77 +0,4%Gold3.990 +0,3%
Tesla-Aktionäre stimmen über Riesen-Aktienpaket für Musk ab

06.11.25 05:49 Uhr
AUSTIN (dpa-AFX) - Aktionäre des Elektroauto-Herstellers Tesla entscheiden bis zur Hauptversammlung am Donnerstag (22.00 Uhr MEZ), ob Firmenchef Elon Musk die Aussicht auf ein riesiges neues Aktienpaket bekommen soll, das eine Billion Dollar wert sein könnte. Die Annahme des Plans ist nicht garantiert: Unter anderem zwei einflussreiche Beratungsfirmen, die Empfehlungen für Aktionäre abgeben, sprachen sich dagegen aus. Musk drohte, den Chefposten bei Tesla aufzugeben, wenn der Vergütungsplan nicht bewilligt wird.

Das Paket könnte rund eine Billion US-Dollar (ca 870 Mrd Euro) wert sein - jedenfalls wenn der Autobauer in zehn Jahren an der Börse 8,5 Billionen Dollar schwer sein sollte. Das wäre nahezu sechsmal so viel wie jetzt. Zu weiteren Voraussetzungen gehört, dass Musk das Jahrzehnt an der Firmenspitze bleibt - und Tesla eine Million Robotaxis im Einsatz hat und eine Million KI-Roboter ausliefert.

Insgesamt könnte Musk bis zu 423,74 Millionen Tesla-Aktien bekommen - in zwölf Stufen, die meist an Schritte von 500 Milliarden Dollar beim Börsenwert gekoppelt sind. Die Verwaltungsratsvorsitzende Robyn Denholm betont, Musk werde leer ausgehen, wenn Tesla die Ziele nicht erreiche. Musk selbst sagt, mehr als das Geld interessiere ihn, seine Tesla-Beteiligung auf 25 Prozent zu erhöhen und damit seinen Einfluss bei dem Unternehmen zu sichern./so/DP/he

