thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag mit KursVerlusten

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 8,44 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 8,44 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,44 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 120.567 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 10,68 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.10.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 26,48 Prozent Luft nach oben. Am 26.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 67,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,143 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,70 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 14.08.2025. thyssenkrupp vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,45 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,70 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,81 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,15 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 09.12.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 18.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,273 EUR in den Büchern stehen haben wird.

