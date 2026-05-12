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Deutsche Bank AG

1&1 Buy

12:41 Uhr
1&1 Buy
Aktie in diesem Artikel
1&1 AG
22,60 EUR 0,10 EUR 0,44%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Die operative Ergebnisdynamik habe im ersten Quartal unter Plan gelegen, schrieb Keval Khiroya in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1&1 AG

Zusammenfassung: 1&1 Buy

Unternehmen:
1&1 AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,50 €		 Abst. Kursziel*:
20,00%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,47%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu 1&1 AG

12:41 1&1 Buy Deutsche Bank AG
12:21 1&1 Neutral UBS AG
12.05.26 1&1 Equal Weight Barclays Capital
07.04.26 1&1 Equal Weight Barclays Capital
25.03.26 1&1 Halten DZ BANK
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