1&1 Aktie
Marktkap. 3,97 Mrd. EURKGV 26,36 Div. Rendite 0,20%
WKN 554550
ISIN DE0005545503
Symbol OAODF
1&1 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Die operative Ergebnisdynamik habe im ersten Quartal unter Plan gelegen, schrieb Keval Khiroya in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 1&1 AG
Zusammenfassung: 1&1 Buy
|Unternehmen:
1&1 AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
27,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
22,50 €
|Abst. Kursziel*:
20,00%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
22,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,47%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu 1&1 AG
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|1&1 Buy
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|Barclays Capital
|07.04.26
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|UBS AG