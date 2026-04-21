AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

62,70 EUR +0,68 EUR +1,10 %
Marktkap. 121,26 Mrd. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ASUV

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN BE0974293251

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BUDFF

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

12:26 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AB Inbev von 75 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In den USA stehe der Braukonzern nun endlich vor nachhaltigem Wachstum, schrieb Sanjeet Aujla am Montag./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 12:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
62,22 €		 Abst. Kursziel*:
25,36%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
62,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,40%
Analyst Name:
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

12:26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy UBS AG
