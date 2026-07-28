AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 143,22 Mrd. EURKGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Die Ergebniskennziffern des Brauereikonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der US-Absatz habe aber trotz der Fußball-Weltmeisterschaft geschwächelt./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:13 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JUSTIN TALLIS/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
97,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
72,18 €
|Abst. Kursziel*:
34,39%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
71,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,91%
|
Analyst Name:
Trevor Stirling
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
85,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|14:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|23.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|14:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|23.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|14:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|23.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|06.11.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|31.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|09.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|21.09.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|07.08.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|01.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG