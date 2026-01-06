DAX 24.892 +0,1%ESt50 5.932 +0,1%MSCI World 4.504 -0,1%Top 10 Crypto 12,15 -3,4%Nas 23.547 +0,7%Bitcoin 79.301 -1,1%Euro 1,1692 +0,0%Öl 60,08 -0,7%Gold 4.452 -0,9%
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

Marktkap. 119,9 Mrd. EUR

KGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ABB von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel von 50 auf 60 Franken angehoben. Beim schweizerischen Industriekonzern hellten sich die Perspektiven mit Blick auf die Ergebnisse auf, schrieb Alasdair Leslie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für ABB spreche die Stärke des Unternehmens im Segment Elektrifizierung./bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:21 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:31 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
60,00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
60,66 CHF		 Abst. Kursziel*:
-1,09%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
60,49 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,80%
Analyst Name:
Alasdair Leslie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,75 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

08:01 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
06.01.26 ABB (Asea Brown Boveri) Underweight Barclays Capital
18.12.25 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Jefferies & Company Inc.
17.12.25 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
04.12.25 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

finanzen.net SMI aktuell: SMI zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen
finanzen.net SIX-Handel: SLI letztendlich mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SMI klettert am Nachmittag
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 am Dienstagnachmittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Schwacher Handel: SMI verbucht am Dienstagmittag Abschläge
finanzen.net Dienstagshandel in Zürich: SLI verbucht am Mittag Verluste
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 klettert am Dienstagmittag
reNEWS ABB completes Gamesa Electric acquisition
Zacks ABB (ABBNY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Here's What Key Metrics Tell Us About ABB (ABBNY) Q3 Earnings
RTE.ie Robot maker ABB shielded from tariffs in 'robust market'
EQS Group Q3 2025 results
Zacks Is ABB (ABBNY) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
Benzinga Tokyo-Listed SoftBank Shares Climb 13% After ABB Robotics Deal Boosts Outlook
Benzinga Softbank Buys ABB Robotics In $5.4 Billion Deal To Boost AI Play
