ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 160,02 Mrd. EURKGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
AI Analyse
ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ABB von 70 auf 80 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Alasdair Leslie bleibt für Europas Kapitalgüterhersteller mit Blick auf das zweite Halbjahr und darüber hinaus optimistisch. Die Nachfrage nach Rechenzentren übertreffe weiter die Erwartungen, der Auftragsbestand steige sprunghaft und die sich bessernde Preise-Kosten-Relation sollte die Margen stützen, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Zudem nehme die Branchendynamik auch außerhalb des Bereichs Künstliche Intelligenz (KI) Fahrt auf. Seine "Top Picks" sind Siemens, Schneider Electric, Siemens Energy, Atlas Copco und Rexel. Prysmian stufte er mit Verweis auf die starke Kursentwicklung der Aktie auf "Market Perform" ab./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 23:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
80,00 CHF
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
83,48 CHF
|Abst. Kursziel*:
-4,17%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Alasdair Leslie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
76,89 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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