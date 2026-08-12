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Symbol ABLZF

AI Analyse

Bernstein Research

ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform

08:36 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
88,86 EUR -0,32 EUR -0,36%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ABB von 70 auf 80 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Alasdair Leslie bleibt für Europas Kapitalgüterhersteller mit Blick auf das zweite Halbjahr und darüber hinaus optimistisch. Die Nachfrage nach Rechenzentren übertreffe weiter die Erwartungen, der Auftragsbestand steige sprunghaft und die sich bessernde Preise-Kosten-Relation sollte die Margen stützen, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Zudem nehme die Branchendynamik auch außerhalb des Bereichs Künstliche Intelligenz (KI) Fahrt auf. Seine "Top Picks" sind Siemens, Schneider Electric, Siemens Energy, Atlas Copco und Rexel. Prysmian stufte er mit Verweis auf die starke Kursentwicklung der Aktie auf "Market Perform" ab./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 23:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
80,00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
83,48 CHF		 Abst. Kursziel*:
-4,17%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alasdair Leslie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,89 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

08:36 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
12.08.26 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Deutsche Bank AG
21.07.26 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
20.07.26 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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