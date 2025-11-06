ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 113,11 Mrd. EURKGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ABB von 56 auf 58 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa hob am Donnerstagabend ihre Schätzungen für die Schweizer nach durch die Bank starker Entwicklung im dritten Quartal./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 18:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
58,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
56,50 CHF
|Abst. Kursziel*:
2,65%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
56,32 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
2,98%
|
Analyst Name:
Daniela Costa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,83 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
