ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

60,52 EUR +0,10 EUR +0,17 %
STU
56,32 CHF -0,26 CHF -0,46 %
SWX
Marktkap. 113,11 Mrd. EUR

KGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730

ISIN CH0012221716

Symbol ABLZF

Goldman Sachs Group Inc.

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

13:11 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ABB von 56 auf 58 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa hob am Donnerstagabend ihre Schätzungen für die Schweizer nach durch die Bank starker Entwicklung im dritten Quartal./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 18:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
58,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
56,50 CHF		 Abst. Kursziel*:
2,65%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
56,32 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
2,98%
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,83 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

13:11 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
28.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Underperform Bernstein Research
21.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Sell Deutsche Bank AG
16.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

finanzen.net Performance im Blick SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Optimismus in Zürich: Börsianer lassen SMI zum Handelsstart steigen
finanzen.net Freitagshandel in Europa: STOXX 50 startet in der Gewinnzone
finanzen.net Handel in Zürich: SMI sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab
finanzen.net Handel in Zürich: SLI verliert schlussendlich
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten
finanzen.net Oktober 2025: Analysten sehen weniger Potenzial bei ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie
finanzen.net Angespannte Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer
finanzen.net Donnerstagshandel in Zürich: SLI legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein
Zacks ABB (ABBNY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Here's What Key Metrics Tell Us About ABB (ABBNY) Q3 Earnings
RTE.ie Robot maker ABB shielded from tariffs in 'robust market'
EQS Group Q3 2025 results
Zacks Is ABB (ABBNY) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
Benzinga Tokyo-Listed SoftBank Shares Climb 13% After ABB Robotics Deal Boosts Outlook
Benzinga Softbank Buys ABB Robotics In $5.4 Billion Deal To Boost AI Play
EQS Group ABB to divest Robotics division to SoftBank Group
