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WKN A2ANT0

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ISIN NL0011794037

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Symbol AHODF

JP Morgan Chase & Co.

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

13:31 Uhr
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Aktie in diesem Artikel
Ahold Delhaize (Ahold)
40,90 EUR -0,07 EUR -0,17%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Geschäftszahlen des US-Wettbewerbers Albertsons Companies auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,30 Euro belassen. Die Albertsons-Kennziffern hätten ebenso wie die Resultate anderer Konkurrenten keine konstruktiven Impulse für den niederländischen Supermarktbetreiber geliefert, schrieb Borja Olcese in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick von Albertsons auf 2026 deute zudem auf eine schwache Umsatzentwicklung hin. Die negativen Auswirkungen der Preisentwicklung im Pharmasektor fielen stärker aus als bisher angenommen. Zudem entstehe Druck durch geringere Preissteigerungen bei Lebensmitteln sowie eine schwache Konsumnachfrage./rob/la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 09:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 09:04 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
24,30 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
40,80 €		 Abst. Kursziel*:
-40,44%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
40,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-40,59%
Analyst Name:
Borja Olcese 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

13:31 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.04.26 Ahold Delhaize (Ahold) Neutral UBS AG
10.04.26 Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight Barclays Capital
10.04.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
01.04.26 Ahold Delhaize (Ahold) Buy Jefferies & Company Inc.
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