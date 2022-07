LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air Liquide von 187 auf 169 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Zusammenhang von Gewinndynamik und Aktienkursentwicklung in der Branche der Spezialchemiekonzerne habe sich aufgelöst, schrieb Analyst Alex Stewart in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Investoren fokussierten stattdessen verstärkt auf die Risiken durch die ausbleibenden russischen Gaslieferungen. Air Liquide als sein einstiger "Top Pick" in der Branche werde nun durch Novozymes ersetzt./bek/tav