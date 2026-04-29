Ausblick: Moderna präsentiert Quartalsergebnisse
Alphabet A (ex Google) Aktie

320,65 EUR +20,55 EUR +6,85 %
STU
374,97 USD +24,59 USD +7,02 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 3,63 Bio. EUR

KGV 28,96 Div. Rendite 0,27%
WKN A14Y6F

ISIN US02079K3059

Symbol GOOGL

Goldman Sachs Group Inc.

Alphabet A (ex Google) Buy

08:56 Uhr
Alphabet A (ex Google) Buy
Alphabet A (ex Google)
320,65 EUR 20,55 EUR 6,85%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Alphabet-A-Aktie von 400 auf 450 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Eric Sheridan hob am Donnerstag seine Schätzungen angesichts des Quartalsberichts und der Kommentare des Managements an. Der Internetriese setze auf Investitionen, um seine Führungsrolle zu untermauern./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 00:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Buy

Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 450,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 349,94		 Abst. Kursziel*:
28,59%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 374,97		 Abst. Kursziel aktuell:
20,01%
Analyst Name:
Eric Sheridan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 400,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

