Alstom Aktie
Marktkap. 7,46 Mrd. EURKGV 40,02 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK
ISIN FR0010220475
Symbol AOMFF
Alstom Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alstom nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal 2026/27 auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Auftragseingang des Bahntechnikkonzerns sei verhalten gewesen, was aber erwartet worden sei, schrieb Lucas Ferhani in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Für das zweite Quartal werde bereits eine verbesserte kommerzielle Dynamik erwartet./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alstom Buy
|Unternehmen:
Alstom S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
16,08 €
|Abst. Kursziel*:
55,47%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
15,91 €
|Abst. Kursziel aktuell:
57,18%
|
Analyst Name:
Lucas Ferhani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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