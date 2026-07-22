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Symbol AOMFF

Jefferies & Company Inc.

Alstom Buy

22.07.26
Alstom Buy
Aktie in diesem Artikel
Alstom S.A.
15,91 EUR 0,02 EUR 0,09%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alstom nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal 2026/27 auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Auftragseingang des Bahntechnikkonzerns sei verhalten gewesen, was aber erwartet worden sei, schrieb Lucas Ferhani in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Für das zweite Quartal werde bereits eine verbesserte kommerzielle Dynamik erwartet./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alstom Buy

Unternehmen:
Alstom S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,08 €		 Abst. Kursziel*:
55,47%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
15,91 €		 Abst. Kursziel aktuell:
57,18%
Analyst Name:
Lucas Ferhani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alstom S.A.

23.07.26 Alstom Hold Deutsche Bank AG
22.07.26 Alstom Buy Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.07.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Alstom Neutral UBS AG
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