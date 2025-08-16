Apple Aktie
Marktkap. 4,31 Bio. EURKGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 345 auf 340 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Er habe seine kurzfristigen Schätzungen für den Technologiekonzern gekappt, schrieb Samik Chatterjee in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die robuste Nachfrage stoße auf eine Mauer aus Lieferengpässen und Kostenproblemen./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 22:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 22:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 1000 Words / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Apple Overweight
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 340,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 333,43
|Abst. Kursziel*:
1,97%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 300,70
|Abst. Kursziel aktuell:
13,07%
|
Analyst Name:
Samik Chatterjee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 309,93
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Apple Inc.
|15:01
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:46
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|15:01
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:46
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|13:46
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15:01
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.