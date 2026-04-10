NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ArcelorMittal von 39 auf 43 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Waffenstillstand im Iran-Krieg sorge für etwas Erleichterung in der Rohstoffbranche, schrieb Matt Greene am Freitag. Er passte seine Schätzungen an aktuelle Prognosen für die Rohstoffpreise und Währungsentwicklungen an./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 05:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ArcelorMittal Neutral
|Unternehmen:
ArcelorMittal
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
50,94 €
|Abst. Kursziel*:
-15,59%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
51,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,02%
|
Analyst Name:
Matt Greene
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ArcelorMittal
|10:51
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:51
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|09.03.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:51
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|09.03.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|18.01.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|23.09.19
|ArcelorMittal Reduce
|Oddo BHF
|16.10.18
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|10:51
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|23.02.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.