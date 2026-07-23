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Symbol ARGNF

Deutsche Bank AG

arGEN-X Buy

14:01 Uhr
arGEN-X Buy
Aktie in diesem Artikel
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Argenx auf "Buy" mit einem Kursziel von 900 Euro belassen. Er habe sein Bewertungsmodell nach dem soliden, aber auch relativ ereignislosen Quartalsbericht des Biotechnologiekonzerns aktualisiert, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: arGEN-X Buy

Unternehmen:
arGEN-X N.V.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
900,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
805,00 €		 Abst. Kursziel*:
11,80%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
802,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,22%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
902,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu arGEN-X N.V.

14:01 arGEN-X Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 arGEN-X Kaufen DZ BANK
24.07.26 arGEN-X Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
23.07.26 arGEN-X Outperform RBC Capital Markets
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