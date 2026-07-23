arGEN-X Aktie
Marktkap. 50,32 Mrd. EURKGV 38,38 Div. Rendite 0,00%
WKN A11602
ISIN NL0010832176
Symbol ARGNF
arGEN-X Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Argenx auf "Buy" mit einem Kursziel von 900 Euro belassen. Er habe sein Bewertungsmodell nach dem soliden, aber auch relativ ereignislosen Quartalsbericht des Biotechnologiekonzerns aktualisiert, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: arGEN-X Buy
|Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
900,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
805,00 €
|Abst. Kursziel*:
11,80%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
802,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,22%
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
902,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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