arGEN-X Aktie
Marktkap. 41,99 Mrd. EURKGV 38,38 Div. Rendite 0,00%
WKN A11602
ISIN NL0010832176
Symbol ARGNF
arGEN-X Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Argenx nach Zahlen mit einem Kursziel von 900 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umsatz des Muskelschwäche-Medikaments Vyvgart sei im Jahresvergleich um 64 Prozent gestiegen und liege 9 Prozent über der Konsensschätzung, hob James Gordon am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung hervor. Die Pipeline sei weiterhin in der Spur./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com
Zusammenfassung: arGEN-X Overweight
|Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
900,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
705,40 €
|Abst. Kursziel*:
27,59%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
694,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,57%
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
853,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu arGEN-X N.V.
|13:46
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.04.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|01.04.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.04.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|01.04.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.04.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.03.26
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|15.12.25
|arGEN-X Neutral
|UBS AG