arGEN-X Aktie
Marktkap. 42,96 Mrd. EURKGV 38,38 Div. Rendite 0,00%
WKN A11602
ISIN NL0010832176
Symbol ARGNF
arGEN-X Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Argenx nach einer Roadshow mit der neuen Chefin Karen Massey mit einem Kursziel von 900 Euro auf "Overweight" belassen. Der Fokus des Antikörperspezialisten liege auf der Umsetzung der "Vision 2030", schrieb James Gordon am Mittwochabend. Er rechnet mit sehr starken Ergebnissteigerungen und sieht gute Chancen im Bereich der Wirkstoff-Pipeline. Zudem hält er die Bewertung der Aktien für attraktiv trotz bester Wachstumsaussichten im europäischen Pharmabereich./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 17:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: arGEN-X Overweight
|Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
900,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
698,00 €
|Abst. Kursziel*:
28,94%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
703,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,91%
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
865,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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