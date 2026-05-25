Barclays Capital

arGEN-X Overweight

08:56 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Argenx nach einer Roadshow mit der neuen Chefin Karen Massey mit einem Kursziel von 900 Euro auf "Overweight" belassen. Der Fokus des Antikörperspezialisten liege auf der Umsetzung der "Vision 2030", schrieb James Gordon am Mittwochabend. Er rechnet mit sehr starken Ergebnissteigerungen und sieht gute Chancen im Bereich der Wirkstoff-Pipeline. Zudem hält er die Bewertung der Aktien für attraktiv trotz bester Wachstumsaussichten im europäischen Pharmabereich./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 17:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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