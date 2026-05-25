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Symbol ARGNF

Barclays Capital

arGEN-X Overweight

08:56 Uhr
arGEN-X Overweight
Aktie in diesem Artikel
arGEN-X N.V.
703,60 EUR 1,00 EUR 0,14%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Argenx nach einer Roadshow mit der neuen Chefin Karen Massey mit einem Kursziel von 900 Euro auf "Overweight" belassen. Der Fokus des Antikörperspezialisten liege auf der Umsetzung der "Vision 2030", schrieb James Gordon am Mittwochabend. Er rechnet mit sehr starken Ergebnissteigerungen und sieht gute Chancen im Bereich der Wirkstoff-Pipeline. Zudem hält er die Bewertung der Aktien für attraktiv trotz bester Wachstumsaussichten im europäischen Pharmabereich./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 17:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: arGEN-X Overweight

Unternehmen:
arGEN-X N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
900,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
698,00 €		 Abst. Kursziel*:
28,94%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
703,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,91%
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
865,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu arGEN-X N.V.

08:56 arGEN-X Overweight Barclays Capital
27.05.26 arGEN-X Outperform RBC Capital Markets
15.05.26 arGEN-X Buy Deutsche Bank AG
12.05.26 arGEN-X Outperform Bernstein Research
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