arGEN-X Aktie
Marktkap. 39,88 Mrd. EURKGV 38,38 Div. Rendite 0,00%
WKN A11602
ISIN NL0010832176
Symbol ARGNF
arGEN-X Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Argenx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 950 Euro belassen. Analyst Richard Vosser passte sein Bewertungsmodell für den Antikörperspezialisten am Mittwochabend an die jüngsten Zahlen an. Er erwartet bis 2029 weiter ein starkes Wachstum von im Schnitt 25 Prozent per annum und ist optimistisch hinsichtlich weiterer Impulse aus der Forschungspipeline./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 23:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: arGEN-X Overweight
|Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
950,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
647,00 €
|Abst. Kursziel*:
46,83%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
648,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
46,60%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
834,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
