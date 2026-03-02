DAX 24.144 -0,3%ESt50 5.850 -0,4%MSCI World 4.489 +0,0%Top 10 Crypto 9,5995 +4,7%Nas 22.807 +1,3%Bitcoin 62.574 +0,2%Euro 1,1620 -0,1%Öl 83,24 +0,8%Gold 5.105 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX volatil -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- PUMA, Trade Desk, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA, Bayer, DroneShield, Dürr im Fokus
Top News
Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX auf Zickzack-Kurs - Anleger zwischen Hoffen und Bangen Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX auf Zickzack-Kurs - Anleger zwischen Hoffen und Bangen
Bei NVIDIA-Aktie zugekauft: Diese Aktien hatte Fisher Asset Management im vierten Quartal 2025 im Depot Bei NVIDIA-Aktie zugekauft: Diese Aktien hatte Fisher Asset Management im vierten Quartal 2025 im Depot
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

arGEN-X Aktie

Kaufen
Verkaufen
arGEN-X Aktien-Sparplan
648,00 EUR -0,40 EUR -0,06 %
STU
647,00 EUR -2,60 EUR -0,40 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 39,88 Mrd. EUR

KGV 38,38 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A11602

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0010832176

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ARGNF

JP Morgan Chase & Co.

arGEN-X Overweight

14:11 Uhr
arGEN-X Overweight
Aktie in diesem Artikel
arGEN-X N.V.
648,00 EUR -0,40 EUR -0,06%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Argenx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 950 Euro belassen. Analyst Richard Vosser passte sein Bewertungsmodell für den Antikörperspezialisten am Mittwochabend an die jüngsten Zahlen an. Er erwartet bis 2029 weiter ein starkes Wachstum von im Schnitt 25 Prozent per annum und ist optimistisch hinsichtlich weiterer Impulse aus der Forschungspipeline./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 23:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: arGEN-X Overweight

Unternehmen:
arGEN-X N.V.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
950,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
647,00 €		 Abst. Kursziel*:
46,83%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
648,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,60%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
834,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu arGEN-X N.V.

27.02.26 arGEN-X Overweight Barclays Capital
27.02.26 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.02.26 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
26.02.26 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.02.26 arGEN-X Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu arGEN-X N.V.

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte eine arGEN-X-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net Februar 2026: So schätzen Experten die arGEN-X-Aktie ein
dpa-afx arGEN-X-Aktie unter Druck: Muskelschwäche-Medikament lässt Kassen bei Biotechunternehmen klingeln
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Argenx auf 'Outperform' - Ziel 875 Euro
dpa-afx ROUNDUP: Muskelschwäche-Medikament lässt Kassen bei Biotechfirma Argenx klingeln
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in arGEN-X von vor einem Jahr verdient
RSS Feed
arGEN-X N.V. zu myNews hinzufügen