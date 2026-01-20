DAX 24.561 -0,6%ESt50 5.883 -0,2%MSCI World 4.445 +0,2%Top 10 Crypto 11,71 -2,2%Nas 23.002 +0,2%Bitcoin 75.431 +0,2%Euro 1,1698 -0,2%Öl 65,27 +2,0%Gold 4.849 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Bayer BAY001 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Trump-Rede in Davos: DAX schließt leichter -- US-Börsen etwas fester -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- VW, Intel, Kraft Heinz, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
Netflix-Aktie von Aussetzung der Rückkäufe belastet: Bilanz weist Gewinn- und Umsatzsprung aus Netflix-Aktie von Aussetzung der Rückkäufe belastet: Bilanz weist Gewinn- und Umsatzsprung aus
VW-Aktie klettert: Automobile-Sparte übertrifft Prognose bei Cashflow und Liquidität deutlich VW-Aktie klettert: Automobile-Sparte übertrifft Prognose bei Cashflow und Liquidität deutlich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ASML NV Aktie

Kaufen
Verkaufen
ASML NV Aktien-Sparplan
1.148,20 EUR +19,00 EUR +1,68 %
STU
1.069,15 CHF +35,55 CHF +3,44 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 434,27 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1J4U4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0010273215

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ASMLF

JP Morgan Chase & Co.

ASML NV Overweight

19:56 Uhr
ASML NV Overweight
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
1.148,20 EUR 19,00 EUR 1,68%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1300 Euro belassen. Das Papier des Chipindustrie-Ausrüsters steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. ASML bleibt im europäischen Halbleitersektor der "Top Pick" von Analyst Sandeep Deshpande. Nach den jüngsten Nachrichten zu ASMI und VAT könnten die Schätzungen für die Niederländer noch Luft nach oben haben, schrieb er am Mittwoch./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Overweight

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
1.300,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.147,60 €		 Abst. Kursziel*:
13,28%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.148,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,22%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.172,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

19:56 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 ASML NV Buy UBS AG
16.01.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
14.01.26 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
14.01.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu ASML NV

finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Minus
finanzen.net Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels leichter
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich nachmittags schwächer
finanzen.net Schwacher Handel: STOXX 50 fällt am Dienstagnachmittag
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 sackt am Dienstagmittag ab
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Mittag
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Sandisk, Amphenol, ASML Holding and Corning
Financial Times Why neither Asia nor the US has produced a rival to ASML
Benzinga How Is The Market Feeling About ASML Holding NV?
Zacks AMAT vs. ASML: Which Semiconductor Equipment Stock is a Better Buy?
Benzinga ASML Holding Unusual Options Activity
Zacks Why the Market Dipped But ASML (ASML) Gained Today
Benzinga Here&#39;s How Much $100 Invested In ASML Holding 15 Years Ago Would Be Worth Today
Benzinga AI Tech Boom Supercharges ASML To Half Trillion Market Cap
RSS Feed
ASML NV zu myNews hinzufügen