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AstraZeneca Aktie

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140,75 EUR -0,65 EUR -0,46 %
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Marktkap. 221,42 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
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Symbol AZN

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

AstraZeneca Buy

14:11 Uhr
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
140,75 EUR -0,65 EUR -0,46%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 17500 Pence auf "Buy" belassen. Die zusätzliche Gabe von TTR-Stabilisatoren habe dem Herzmittel Wainua in der CARDIO-TTRansform-Studie die Show gestohlen, schrieb Michael Leuchten am Freitag nach der Präsentation der Details auf dem ESC-Kardiologenkongress. Der primäre Endpunkt der Studie war verfehlt worden. Dabei habe Wainua allerdings in der deutlich kränkeren Patientengruppe von CARDIO-TTRansform ähnlich stark gewirkt wie in der HELIOS-B-Population./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 06:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 06:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: AstraZeneca Buy

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
175,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
141,10 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Leuchten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
164,50 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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