AstraZeneca Aktie
Marktkap. 221,42 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
AI Analyse
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 17500 Pence auf "Buy" belassen. Die zusätzliche Gabe von TTR-Stabilisatoren habe dem Herzmittel Wainua in der CARDIO-TTRansform-Studie die Show gestohlen, schrieb Michael Leuchten am Freitag nach der Präsentation der Details auf dem ESC-Kardiologenkongress. Der primäre Endpunkt der Studie war verfehlt worden. Dabei habe Wainua allerdings in der deutlich kränkeren Patientengruppe von CARDIO-TTRansform ähnlich stark gewirkt wie in der HELIOS-B-Population./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 06:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 06:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: AstraZeneca Buy
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
175,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
141,10 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Leuchten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
164,50 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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