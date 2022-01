FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Aurubis von 85 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Laut Analyst Bastian Synagowitz dürfte der Kupferkonzern gut in das neue Jahr gestartet sein, wie er in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum ersten Geschäftsquartal schrieb. Er hält die Papiere aber für fair bewertet./ag/ck