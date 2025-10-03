AUTO1 Aktie
Marktkap. 6,76 Mrd. EURKGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AUTO1 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Unternehmens- und Branchendaten für den September untermauerten seine über den Konsensschätzungen liegenden Prognosen für das dritte Quartal, schrieb James Tate in seinem am Montag vorliegenden Ausblick für den Online-Gebrauchtwagenhändler./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 03:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
28,44 €
|Abst. Kursziel*:
26,58%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
30,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,72%
|
Analyst Name:
James Tate
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
