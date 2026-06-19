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ISIN DE000A2LQ884

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Symbol ATOGF

Goldman Sachs Group Inc.

AUTO1 Buy

10:11 Uhr
AUTO1 Buy
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
25,10 EUR 0,50 EUR 2,03%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag habe das langfristige Potenzial des Gebrauchtwagenhändlers untermauert, schrieb James Tate am Montag. Dabei sei der Weg der Privatkunden-Marke Autohero in die Profitabilität klarer geworden./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 05:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Buy

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,62 €		 Abst. Kursziel*:
46,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,43%
Analyst Name:
James Tate 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

10:11 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.06.26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
18.06.26 AUTO1 Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.06.26 AUTO1 Buy UBS AG
18.06.26 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
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