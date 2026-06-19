Goldman Sachs Group Inc.

AUTO1 Buy

10:11 Uhr

Aktie in diesem Artikel AUTO1 25,10 EUR 0,50 EUR 2,03% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag habe das langfristige Potenzial des Gebrauchtwagenhändlers untermauert, schrieb James Tate am Montag. Dabei sei der Weg der Privatkunden-Marke Autohero in die Profitabilität klarer geworden./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 05:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com