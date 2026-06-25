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WKN A2LQ88

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ISIN DE000A2LQ884

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Symbol ATOGF

JP Morgan Chase & Co.

AUTO1 Overweight

08:16 Uhr
AUTO1 Overweight
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Auto1 mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Ein Besuch wichtiger Standorte im Raum Berlin habe seinen Optimismus für den Online-Gebrauchtwagenhändler noch gestärkt, schrieb Marcus Diebel am Montagabend./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 20:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Overweight

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
23,77 €		 Abst. Kursziel*:
55,66%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
23,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
59,48%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

08:16 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
22.06.26 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.06.26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
18.06.26 AUTO1 Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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