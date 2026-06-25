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AUTO1 Overweight
08:16 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Auto1 mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Ein Besuch wichtiger Standorte im Raum Berlin habe seinen Optimismus für den Online-Gebrauchtwagenhändler noch gestärkt, schrieb Marcus Diebel am Montagabend./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 20:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
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Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
23,77 €
|Abst. Kursziel*:
55,66%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
23,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
59,48%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AUTO1
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Goldman Sachs Group Inc.
|18.06.26
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|Deutsche Bank AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
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|Deutsche Bank AG
|22.06.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)