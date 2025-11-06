DAX 23.992 +0,1%ESt50 5.696 +0,6%MSCI World 4.390 +0,1%Top 10 Crypto 14,31 -2,5%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.904 -0,8%Euro 1,1565 +0,0%Öl 64,39 +0,5%Gold 4.139 +0,6%
Shutdown-Ende naht: DAX leicht erholt -- Börsen in Fernost letztlich uneins -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
HENSOLDT-Aktie knickt aber ein, zieht RENK & Rheinmetall mit: Konzern plant weiteres Wachstum
Richemont-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten
AXA Aktie

AXA Aktien-Sparplan
37,86 EUR -0,48 EUR -1,25 %
STU
35,15 CHF -0,18 CHF -0,50 %
BRX
Marktkap. 78,18 Mrd. EUR

KGV 9,78 Div. Rendite 6,26%
WKN 855705

ISIN FR0000120628

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

AXA Buy

10:06 Uhr

AXA Buy

10:06 Uhr
AXA Buy
AXA S.A.
37,86 EUR -0,48 EUR -1,25%
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 47,80 Euro auf "Buy" belassen. Michael Huttner untersuchte am Montagabend die Auswirkungen der Insolvenzen des US-Gebrauchtwagenhändlers Tricolor und des Autoteilezulieferers First Brands auf die europäischen Versicherungsunternehmen. Der Experte kam zu dem Schluss, dass keines der Branchenunternehmen die beiden US-Firmen als Risiko für das Kreditengagement oder das eigentliche Versicherungsgeschäft bezeichnet habe. Auch insgesamt seien die Kreditrisiken im Sektor sehr überschaubar. Huttner verwies auf hohe Barmittelzuflüsse und die starke Solvabilität./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 17:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Analysen zu AXA S.A.

10:06 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.25 AXA Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.11.25 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 AXA Kaufen DZ BANK
31.10.25 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
AXA S.A. zu myNews hinzufügen