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ISIN DE000BAY0017

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Symbol BAYZF

Goldman Sachs Group Inc.

Bayer Buy

08:21 Uhr
Bayer Buy
Aktie in diesem Artikel
Bayer
48,58 EUR 0,28 EUR 0,58%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 62,50 auf 63,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Finanzentwicklung der Leverkusener bleibe stark, schrieb James Quigley am Mittwoch im Nachgang guter Quartalsergebnisse. Der Weg zum Kursziel führe über ein starkes Pharma-Geschäft, eine vollständige Klärung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten und mittel- bis langfristig auch den Wegfall des Konglomeratsabschlags in einem Aufspaltungsszenario./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 05:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bayer Buy

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
63,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
48,80 €		 Abst. Kursziel*:
30,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
48,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,71%
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,21 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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