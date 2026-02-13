DAX 24.998 +0,8%ESt50 6.022 +0,7%MSCI World 4.515 +0,2%Top 10 Crypto 8,7535 -0,7%Nas 22.593 +0,2%Bitcoin 57.103 -1,9%Euro 1,1849 +0,0%Öl 67,39 -1,7%Gold 4.889 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt knapp unter 25.000-Punkte-Marke -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Steyr, Microsoft, TeamViewer, Norwegian, BHP, Ottobock, Warner Bros. im Fokus
Top News
Gold: The sky is the limit Gold: The sky is the limit
Novo Nordisk-Aktie unter der Lupe: Kann der Rückkauf den freien Fall stoppen? Novo Nordisk-Aktie unter der Lupe: Kann der Rückkauf den freien Fall stoppen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bayer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Bayer Aktien-Sparplan
49,08 EUR +3,26 EUR +7,10 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 45,13 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BAY001

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BAY0017

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAYZF

Jefferies & Company Inc.

Bayer Hold

19:11 Uhr
Bayer Hold
Aktie in diesem Artikel
Bayer
49,08 EUR 3,26 EUR 7,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer angesichts eines Sammelvergleichs zur Beilegung von Krebsklagen auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Konzern rechne 2026 wegen der anfallenden Zahlungen nun mit einem negativen Free Cashflow, schrieb Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte verwies auf noch verbleibende Risiken. Diese bestünden unter anderem in einer gerichtliche Genehmigung des Vergleichs und der anstehenden Prüfung des Durnell-Falls vor dem Obersten Gerichtshof der USA./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 12:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 12:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bayer Hold

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
49,70 €		 Abst. Kursziel*:
-49,70%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
49,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-49,06%
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

19:11 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
16.02.26 Bayer Neutral UBS AG
09.02.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.02.26 Bayer Overweight Barclays Capital
06.02.26 Bayer Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Bayer

dpa-afx Sammelklage Bayer-Aktie deutlich stärker: Milliarden-Vergleich zur Beilegung von Glyphosat-Klagen Bayer-Aktie deutlich stärker: Milliarden-Vergleich zur Beilegung von Glyphosat-Klagen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Bayer auf 'Hold' - Ziel 25 Euro
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Bayer mit Kurssprung - Sammelvergleich in US-Krebsklagen
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Gewinnzone
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Aufwind
finanzen.net Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 beendet die Dienstagssitzung mit Gewinnen
Dow Jones XETRA-SCHLUSS/DAX legt zu - Bayer sehr fest
Dow Jones Bayer schließt milliardenschweren Glyphosat-Vergleich in den USA
dpa-afx Bayer schließt Milliardenvergleich in US-Rechtsstreitigkeiten um Glyphosat
Korea Times Bayer proposes $10.25 billion plan for all Roundup cancer cases
Financial Times Bayer aims to settle Roundup weedkiller claims for $7.25bn
EQS Group EQS-Adhoc: Bayer Aktiengesellschaft: Monsanto announces Roundup™ class settlement agreement to resolve current and future claims
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Why Bayer Aktiengesellschaft (BAYRY) is a Top Value Stock for the Long-Term
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Bayer zu myNews hinzufügen