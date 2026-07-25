Jefferies & Company Inc.

Bayer Hold

12:16 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Umsatz liege um zwei Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Michael Leuchten in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Sowohl der Agrarchemie als auch die Pharmasparte hätten dazu beigetragen. Die Bruttomargen hätten das starke operative Ergebnis (Ebitda) in der Agrarchemie angetrieben./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:09 / A.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:09 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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