Bayer Aktie
Marktkap. 47,21 Mrd. EURDiv. Rendite 0,30%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Umsatz liege um zwei Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Michael Leuchten in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Sowohl der Agrarchemie als auch die Pharmasparte hätten dazu beigetragen. Die Bruttomargen hätten das starke operative Ergebnis (Ebitda) in der Agrarchemie angetrieben./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:09 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:09 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Bayer Hold
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
46,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
48,74 €
|Abst. Kursziel*:
-5,62%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
49,07 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,26%
|
Analyst Name:
Michael Leuchten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bayer
|12:16
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|13.07.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|12:16
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|13.07.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|10:06
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|13.07.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|08.07.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|31.10.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|21.08.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.08.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|28.06.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|12:16
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.06.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.