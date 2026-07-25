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Symbol BAYZF

Jefferies & Company Inc.

Bayer Hold

12:16 Uhr
Bayer Hold
Aktie in diesem Artikel
Bayer
49,07 EUR 1,63 EUR 3,44%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Umsatz liege um zwei Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Michael Leuchten in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Sowohl der Agrarchemie als auch die Pharmasparte hätten dazu beigetragen. Die Bruttomargen hätten das starke operative Ergebnis (Ebitda) in der Agrarchemie angetrieben./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:09 / A.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:09 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bayer Hold

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
48,74 €		 Abst. Kursziel*:
-5,62%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
49,07 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,26%
Analyst Name:
Michael Leuchten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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