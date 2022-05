HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Bechtle von 72 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal zeuge von Marktanteilszuwächsen, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Montag vorliegenden Studie. Er passte sein Kursziel an die Zinswende an./ag/eas