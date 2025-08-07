Bechtle Aktie
Marktkap. 4,42 Mrd. EURKGV 15,96 Div. Rendite 2,25%
WKN 515870
ISIN DE0005158703
Symbol BHTLF
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Christopher Tong rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einer positiven Kursreaktion, da sich das Geschäftsvolumen im zweiten Quartal beschleunigt habe. Er erwähnte außerdem, dass der Vorsteuergewinn höher sei als der Analystenkonsens./rob/tih/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 06:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bechtle AG
Zusammenfassung: Bechtle Buy
|Unternehmen:
Bechtle AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
36,78 €
|Abst. Kursziel*:
22,35%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
39,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,64%
|
Analyst Name:
Christopher Tong
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bechtle AG
|12:56
|Bechtle Buy
|UBS AG
|10:56
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|09:46
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:21
|Bechtle Buy
|Baader Bank
|01.08.25
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|02.07.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.04.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|18.03.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|16.05.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|01.04.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|31.03.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.03.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG