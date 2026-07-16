Befesa Aktie
Marktkap. 1,4 Mrd. EURKGV 14,66 Div. Rendite 3,39%
WKN A2H5Z1
ISIN LU1704650164
Symbol BFSAF
Befesa Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Fabian Piasta bescheinigte dem Industrierecycler in einer ersten Reaktion am Mittwoch ein starkes zweites Quartal./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Befesa
Zusammenfassung: Befesa Buy
|Unternehmen:
Befesa
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
35,50 €
|Abst. Kursziel*:
21,13%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
35,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,79%
|
Analyst Name:
Fabian Piasta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Befesa
|13:26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|06.05.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|10.07.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|10.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Befesa Buy
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