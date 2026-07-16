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Symbol BFSAF

Jefferies & Company Inc.

Befesa Buy

13:26 Uhr
Befesa Buy
Aktie in diesem Artikel
Befesa
35,60 EUR 1,35 EUR 3,94%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Fabian Piasta bescheinigte dem Industrierecycler in einer ersten Reaktion am Mittwoch ein starkes zweites Quartal./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Befesa

Zusammenfassung: Befesa Buy

Unternehmen:
Befesa		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
35,50 €		 Abst. Kursziel*:
21,13%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
35,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,79%
Analyst Name:
Fabian Piasta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Befesa

13:26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
21.07.26 Befesa Buy UBS AG
10.07.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 Befesa Hold Deutsche Bank AG
06.05.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
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