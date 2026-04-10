DAX 23.590 -0,9%ESt50 5.869 -1,0%MSCI World 4.463 -0,2%Top 10 Crypto 9,1850 -1,4%Nas 22.903 +0,4%Bitcoin 60.539 -0,1%Euro 1,1687 +0,1%Öl 102,7 +9,0%Gold 4.719 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Microsoft 870747 Amazon 906866 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche gescheitert: DAX fällt deutlich -- Trump will Straße von Hormus blockieren -- Entlastung bei Benzinpreisen kommt -- Telekom, VW, Rüstungsaktien, BioNTech, Lufthansa im Fokus
Top News
Dividendenausblick: Welche Unternehmen überraschen positiv und welche enttäuschen? Dividendenausblick: Welche Unternehmen überraschen positiv und welche enttäuschen?
VW-Aktie gibt ab: Auslieferungen sinken weiter - USA und China belasten VW-Aktie gibt ab: Auslieferungen sinken weiter - USA und China belasten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Boeing Aktie

Kaufen
Verkaufen
Boeing Aktien-Sparplan
184,16 EUR -1,34 EUR -0,72 %
STU
215,51 USD -4,50 USD -2,05 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 146,22 Mrd. EUR

KGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850471

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0970231058

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BA

Jefferies & Company Inc.

Boeing Buy

11:01 Uhr
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
184,16 EUR -1,34 EUR -0,72%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Im März hätten die Amerikaner laut dem Branchendienst Cirium insgesamt 46 Maschinen ausgeliefert nach 51 im Februar und 46 im Januar, schrieb Sheila Kahyaoglu am Freitagabend./rob/ag/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 15:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Buy

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 295,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 217,63		 Abst. Kursziel*:
35,55%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 215,51		 Abst. Kursziel aktuell:
36,88%
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 274,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

11:01 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
01.04.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
23.03.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
19.03.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
17.03.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Boeing Co.

finanzen.net Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert letztendlich im Minus
finanzen.net Boeing Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Boeing
finanzen.net Handel in New York: Dow Jones gibt am Nachmittag nach
finanzen.net Verluste in New York: Dow Jones legt am Mittag den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Boeing Aktie News: Anleger schicken Boeing am Nachmittag ins Minus
finanzen.net Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones gibt zum Start nach
finanzen.net Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsende freundlich
finanzen.net Aufschläge in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Nachmittag steigen
MotleyFool Should Dividend Stock Investors Buy Boeing Stock Today?
Zacks Boeing Declines 9.2% in Three Months: Should Investors Worry?
MotleyFool Boeing Stock Is Down 14% Since Earnings: Is the Market Pricing In Turnaround Risk or Creating a Buy Opportunity?
Benzinga Boeing Delivers ViaSat-3 Satellite Ahead Of SpaceX Launch
EN, Boeing Boeing Delivers ViaSat-3 Flight 3 Spacecraft to Viasat
Zacks Boeing (BA) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
MotleyFool Analysts See a 32% Upside in Boeing. Here's What Has to Go Right.
MotleyFool Boeing Has Experienced a Rash of Safety Issues. Can the Company Reassure Investors That the Stock Is a Buy in 2026?
RSS Feed
Boeing Co. zu myNews hinzufügen