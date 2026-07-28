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Symbol BNTGF

Jefferies & Company Inc.

Brenntag SE Hold

10:01 Uhr
Brenntag SE Hold
Aktie in diesem Artikel
Brenntag SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Marcus Dunford-Castro sieht am Freitag den Kurs des Chemikalienhändlers durch die erhöhte operative Ergebniszielspanne für das Gesamtjahr gestützt. Damit liege man gemessen am Mittelpunkt der Bandbreite nun leicht über dem Konsens./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Hold

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
66,20 €		 Abst. Kursziel*:
-15,41%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
64,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,77%
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Brenntag SE

10:01 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
27.07.26 Brenntag Halten DZ BANK
23.06.26 Brenntag Hold Warburg Research
23.06.26 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
23.06.26 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Brenntag SE publishes preliminary operating EBITDA for the second quarter of 2026 and increases its guidance for the financial year 2026
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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