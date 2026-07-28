Brenntag Aktie
Marktkap. 9,1 Mrd. EURKGV 27,05 Div. Rendite 3,83%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Marcus Dunford-Castro sieht am Freitag den Kurs des Chemikalienhändlers durch die erhöhte operative Ergebniszielspanne für das Gesamtjahr gestützt. Damit liege man gemessen am Mittelpunkt der Bandbreite nun leicht über dem Konsens./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Hold
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
66,20 €
|Abst. Kursziel*:
-15,41%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
64,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,77%
|
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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