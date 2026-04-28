Marktkap. 277,48 Mrd. EUR

KGV 23,00 Div. Rendite 2,92%
WKN 850663

ISIN US1912161007

Symbol KO

UBS AG

Coca-Cola Buy

15:46 Uhr
Coca-Cola Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Coca-Cola von 90 auf 92 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Getränkekonzern habe einmal mehr die Erwartungen übertroffen, schrieb Peter Grom in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen schneide weiterhin besser ab als die meisten der Branche. Vor diesem Hintergrund liege jetzt auch die diesjährige Zielspanne für den Gewinn je Aktie höher./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 21:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Coca-Cola Buy

Unternehmen:
Coca-Cola Co.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 92,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 78,47		 Abst. Kursziel*:
17,24%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 79,12		 Abst. Kursziel aktuell:
16,28%
Analyst Name:
Peter Grom 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 85,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Coca-Cola Co.

15:46 Coca-Cola Buy UBS AG
14:16 Coca-Cola Overweight Barclays Capital
13:01 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
12:56 Coca-Cola Neutral Goldman Sachs Group Inc.
28.04.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

FSG Trading Idee Trading Idee Trading Idee: Coca-Cola - Dividendenaristokrat im Aufwärtstrend Trading Idee: Coca-Cola - Dividendenaristokrat im Aufwärtstrend
finanzen.net Zurückhaltung in New York: Dow Jones gibt zum Ende des Dienstagshandels nach
dpa-afx Coca-Cola-Aktie steigt: Starker Jahresstart treibt Getränkekonzern an
finanzen.net Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola am Abend auf grünem Terrain
finanzen.net S&P 500-Handel aktuell: Das macht der S&P 500 nachmittags
finanzen.net Optimismus in New York: Am Nachmittag Pluszeichen im Dow Jones
finanzen.net Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert im Minus
finanzen.net Starker Wochentag in New York: Dow Jones legt mittags zu
finanzen.net Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola verteuert sich am Dienstagnachmittag kräftig
Benzinga Apple, Synopsys, Coca-Cola And An Industrial Stock On CNBC&#39;s &#39;Final Trades&#39;
MotleyFool Coca-Cola Earnings Show Why This Dividend Stock, With Its 2.7% Dividend Yield, Remains a Buy
MotleyFool Why Coca-Cola Stock Jumped 6% Today
MotleyFool Coca-Cola Stock Is Surging: Here's Why the Company's Q1 Results Were a Shocker
Benzinga Coca-Cola Q1 2026 Earnings Call: Complete Transcript
Benzinga This Analyst Names Coca-Cola As Top Pick After Q1 Beat
Zacks Coca-Cola Q1 Earnings Beat Estimates, Organic Revenues Rise 10%
MotleyFool Coca-Cola (KO) Q1 2026 Earnings Transcript
Coca-Cola Co. zu myNews hinzufügen