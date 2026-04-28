Coca-Cola Aktie
Marktkap. 277,48 Mrd. EURKGV 23,00 Div. Rendite 2,92%
WKN 850663
ISIN US1912161007
Symbol KO
Coca-Cola Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Coca-Cola von 90 auf 92 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Getränkekonzern habe einmal mehr die Erwartungen übertroffen, schrieb Peter Grom in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen schneide weiterhin besser ab als die meisten der Branche. Vor diesem Hintergrund liege jetzt auch die diesjährige Zielspanne für den Gewinn je Aktie höher./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 21:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Coca-Cola Buy
|Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 92,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 78,47
|Abst. Kursziel*:
17,24%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 79,12
|Abst. Kursziel aktuell:
16,28%

Analyst Name:
Peter Grom
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 85,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Coca-Cola Co.
|15:46
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|14:16
|Coca-Cola Overweight
|Barclays Capital
|13:01
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|12:56
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.04.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
