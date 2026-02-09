Coca-Cola Aktie
Marktkap. 285,51 Mrd. EURKGV 25,30 Div. Rendite 3,12%
WKN 850663
ISIN US1912161007
Symbol KO
Coca-Cola Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola auf "Overweight" mit einem Kursziel von 79 US-Dollar belassen. Das vierte Quartal sei besser als erwartet gewesen, schrieb Andrea Teixeira am Dienstag nach dem Bericht des Getränkekonzerns. Die erste Prognose für den Umsatz aus eigener Kraft für 2026 habe die hohe Erwartung am Markt verfehlt, liege aber im Rahmen ihrer Schätzungen./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 08:00 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 08:05 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: aswadie / Shutterstock
Zusammenfassung: Coca-Cola Overweight
|Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 79,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 77,29
|Abst. Kursziel*:
2,21%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 76,34
|Abst. Kursziel aktuell:
3,48%
|
Analyst Name:
Andrea Teixeira
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 80,80
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Coca-Cola Co.
|15:56
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:41
|Coca-Cola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:36
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:56
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:41
|Coca-Cola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:36
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:56
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:41
|Coca-Cola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:36
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.18
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.01.18
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.17
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.17
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.17
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|31.05.24
|Coca-Cola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|25.04.23
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.23
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.