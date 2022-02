Aktie in diesem Artikel Commerzbank 8,90 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Commerzbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Eine schwungvolle Entwicklung der polnischen MBank sei ein gutes Zeichen, was das vierte Quartal des Frankfurter Bankhauses betreffe, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bleibt positiv gestimmt für die erst kürzlich von ihm hochgestufte Commerzbank-Aktie./tih/mis