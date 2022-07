Aktie in diesem Artikel Commerzbank 6,19 EUR

4,35% Charts

News

Analysen

Commerzbank 6,19 EUR 4,35% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Er rechne bei der Bank mit höheren Kreditausfällen, da er nun für 2023 einen Rückgang des deutschen Bruttoinlandsprodukts um ein Prozent unterstelle, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings berücksichtigte der Experte in seinem Bewertungsmodell nun auch Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank. Unter dem Strich dürfte das Kreditinstitut in diesem und dem kommenden Jahr eine solide Profitabilität aufweisen./la/edh