NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Commerzbank vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Ein starkes Handelsergebnis und niedrige Rückstellungen der Bank sollten die Auswirkungen der bereits angekündigten Umstrukturierungskosten weitgehend ausgeglichen haben, prognostizierte Analystin Anke Reingen in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/gl