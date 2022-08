Aktie in diesem Artikel Commerzbank 6,84 EUR

1,48% Charts

News

Analysen

Commerzbank 6,84 EUR 1,48% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Die Bank habe die Erwartungen im zweiten Quartal getoppt, schrieb Analystin Anke Reingen am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die Gaskrise sei aber ein massiver Belastungsfaktor für die Aktien./ag/jha/