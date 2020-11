Aktie in diesem Artikel Commerzbank 4,04 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 4,60 Euro belassen. Die Geschäfte der Bank hätten sich alles in allem wie erwartet entwickelt, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Resultate rüttelten kaum an seiner grundlegende Einschätzung der Aktien./la/tih