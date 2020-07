Aktie in diesem Artikel Commerzbank 4,62 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Commerzbank von 2,80 auf 3,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Anpassung erfolge auf die Ankündigung der Veränderungen an der Spitze von Management und Aufsichtsrat der Bank hin, schrieb Analyst Jan Lennertz in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mf/bek