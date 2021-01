Aktie in diesem Artikel Commerzbank 5,49 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Commerzbank von 3,80 auf 4,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Corona-Pandemie habe 2020 erhebliche Auswirkungen auf die Bank gehabt, schrieb Analyst Jan Lennertz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die coronabedingt getroffene Kreditrisikovorsorge sei ein wesentlicher Grund für die deutliche Verschlechterung des Risikoergebnisses in der Neunmonatsbilanz 2020. Die negativen Auswirkungen werden sich laut Lennertz fortsetzen, da die Pandemie und ihre Folgen 2021 in eine beträchtlichen Kreditausfallwelle münden dürften. Darauf sollte die Commerzbank jedoch mit ihrer Kreditrisikovorsorge ausreichend vorbereitet sein./ck/bek